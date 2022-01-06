東京殘奧村巴士撞人事故涉案人員資料移送檢方

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【共同社1月6日電】2021年8月在東京晴海的東京殘奧村內，自動駕駛巴士與日本男子柔道81公斤級運動員、有視力障礙的北園新光（30歲）相撞並致其受輕傷。關於該事故，東京警視廳本月6日以涉嫌違反《汽車駕駛處罰法》（過失傷害）為由，把作為操作員搭乘巴士的豐田汽車公司男員工（39歲，愛知縣豐田市）的資料移送給了檢方。 據辦案人員等透露，自動駕駛巴士為豐田的“e-Palette”，在村內巡迴行駛接送運動員等。該巴士的自動駕駛技術等級為“高度駕駛輔助”，在5個級別中屬於倒數第二，可以自動加減速及左右轉彎，但需要操作員監督，因此駕駛主體是該男員工。警視廳認為該男員工有避讓義務。 男員工涉嫌於2021年8月26日下午2點前後，在東京都中央區晴海的殘奧村的路口附近發動自動駕駛巴士，撞上了打算過馬路的北園，致其左腳受輕傷。 事故前，正在右轉的自動駕駛巴士探測到人行橫道附近有引導人員等，因此停了車，但該男員工手動發動了巴士。接受調查時，該男員工表示“以為引導人員會攔下北園”。 北園以身體不適為由，未參加同月28日的比賽。（完）