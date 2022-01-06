專訪：日本生命保險將要求全球投資對象去碳化

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【共同社1月6日電】日本生命保險公司（日生）社長清水博（60歲）近日接受共同社專訪，就2050年實現國內投資對象企業二氧化碳淨零排放的現行目標透露稱，將擴大至全球的投資對象。日生還將於近期彙總旨在實現去碳化社會的截至2030年的中期目標，並要求企業採取行動。 日生在國內持有約10萬億日元（約合人民幣5501億元）的上市公司股票和公司債，是日本最大級別的民間機構投資者。清水表示：“我們腳踏實地地支援企業，有時也會加以激勵。該職責與投資期間較長的壽險（的性質）相符合。” 日生要求實現去碳化，是因為氣候變化對策滯後可能會降低投資對象的企業價值。日生2021年1月提出了現行目標，在這一年內集中確認了國內投資對象的減排狀況。對於排放量尤其多的71家企業，已要求出示具體的二氧化碳減排措施。 清水介紹稱，日生將利用迄今收集的投資對象減排措施相關信息，制定邁向實現目標的時間表，2022年度以後加速與投資對象對話。 清水強調在重視保險業務員能贏得多少客戶信賴的同時，還把以去碳化為中心的“可持續經營作為公司發展的引擎”。（完）