日本10月起推出男性版產假 中小企業也是對象

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【共同社1月6日電】

日本2022年隨著勞動領域的制度改革，育兒休假將從根本上調整，規定企業有義務進行敦促，10月將新設「產後父親育兒假（男性版產假）」。在防止職權騷擾和女性活躍領域，此前僅要求大企業採取對策，今後中小企業也將是對象。就業保險費將上漲，對很多在職人員而言每月或增加數百日元負擔。

4月起修改後的《育兒及護理休業法》的一部分將施行，規定企業有義務事先將產假制度在社內廣而告之，並個別確認員工生子時是否打算休假。通過上司面談等企業方面積極敦促休假，期待能消除對同事愧疚及人事等方面受到不利待遇的擔憂。

10月啟動的男性版產假是僅允許丈夫取得的特例措施，可配合妻子的產假，在分娩後8週內最多兩次共取得4週休假。

此外，目前在孩子1歲前夫婦可各取得一次的通常產假，改為可各自分為兩次。意在使夫婦可交替休假、分擔育兒，將從10月起實施。

職權騷擾對策方面，規定中小企業也必須完善面向員工的諮詢機制以及對受害人的照顧，還必須制定旨在促進女性活躍的行動計劃，包括任用女性擔任管理職位等。行動計劃以公佈為前提，使錄用人數及平均工資等根據性別一目了然，厚生勞動省考慮使之能作為求職活動的參考。

就業保險制度也將修改。加入保險需要在一個企業每週工作20個小時以上，從1月起僅限65歲以上員工，允許合算最多兩家企業的勞動時間。 由於作為新冠疫情對策的僱用調整補貼支出激增，保險財政狀況惡化。為此，勞資雙方負擔...