JUMP首家海外咖啡店7日在上海開業

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【共同社上海1月6日電】

室內裝潢採用日本著名漫畫雜誌《週刊少年JUMP》畫面的「SHONEN JUMP CAFE」7日將在中國上海開業。這是首家海外常設店舗。咖啡店提供以漫畫場景和人氣角色為靈感的菜餚，宣傳紙質漫畫的優點。

咖啡店位於頗受年輕人青睞的新天地的商業設施內。漫畫頁面被投影到天花板上，牆上佈置了擴大到約2公尺高的《航海王》單行本裝飾。咖啡店採取預約制，每天限定200人，還設有銷售周邊商品的櫃檯。

菜單大約有30種菜餚，有以《七龍珠》角色「弗利沙」為靈感的紫薯飲料；還有特色咖喱，其中加了再現《咒術回戰》中「手指」的麵包。點餐者可以獲得印刷著漫畫場景的餐具墊和杯墊。

運營該店的IT巨頭DeNA公司的負責人黃世元強調，就像廣大年齡段的人們都能欣賞的JUMP一樣，菜餚講究使用兒童也能放心食用的天然食材。黃世元表示日本動畫在中國非常受歡迎，希望把原著漫畫的優點也傳達出去。

去年12月，銷售JUMP周邊商品的專賣店在上海開業。（完）