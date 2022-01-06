日本政府將決定沖繩等3縣適用防止蔓延措施

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【共同社1月6日電】日本政府6日圍繞應對新冠疫情的“防止蔓延等重點措施”，基本決定適用於疫情急劇擴大的沖繩、廣島、山口3縣。首相岸田文雄與相關閣僚磋商後，在官邸向記者團表示將就適用一事諮詢專家。7日經過小組會並向國會彙報後將正式決定。新變異毒株“奧密克戎”感染者激增，地方政府紛紛指責疫情來自美軍基地。6日國內新增病例超過4000人，一週時間增至約9倍，日本醫師會會長中川俊男認為疫情已進入“第六波”。 基於修改後的新冠特別措施法的防止蔓延措施在去年9月30日到期後全面解除，這是時隔約3個月再次適用，也是岸田政府上台後的首次，上述3縣要求適用。實施期間定為從9日到本月底。 岸田就防止蔓延措施稱“鑑於奧密克戎毒株蔓延的速度，將強化措施”，提出方針可根據知事的判斷停止提供酒類等。 政府將在7日下午的對策總部會議上決定實施防止蔓延措施。擬暫不重啟旅遊支援項目“Go To Travel”，預計將推遲到2月以後。 山口縣關於適用地區，計劃定為擁有美軍基地的岩國市以及相鄰的和木町。沖繩縣以所有地區為對象，敲定了以餐飲店縮短營業時間和限制提供酒類為核心的應對方針。 沖繩縣新增病例981人，創單日最高紀錄；廣島縣273人，山口縣也創紀錄地達到181人，其中81人居住在岩國市。國內上次新增病例超過4000人是在去年9月18日。 沖繩縣知事玉城Denny在記者會上就奧密克戎毒株蔓延稱，“美軍基地無疑是一大...