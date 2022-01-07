松下探討可選“做四休三” 打造多種工作方式

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【共同社1月7日電】松下公司6日透露，正在探討採用“選擇性週休三天制”，有意願的員工可以一週工作四天、休息三天。此舉旨在提供多種工作方式，在大型製造業中實屬罕見。該制度由日本政府向企業呼籲，或帶動在國內全面普及。 社長楠見雄規在面向投資者的在線說明會上透露了該消息。起始時間和對像人數等制度細節尚未敲定，今後將與工會等協商。松下國內員工約有9萬人。 該公司的創始人松下幸之助1965年在國內先於其他公司採用了“做五休二”工作制。楠見稱：“我們的責任與義務是讓各種人才實現工作與生活的平衡。” 國內企業中，瑞穗金融集團2020年啟動了可以“做四休三”或“做三休四”的制度。鹽野義製藥計劃今年4月起面向有意願的員工推行“做四休三”。這種制度的好處是有助於兼顧育兒和副業，但造成工資減少和人手短缺也被視為課題。 楠見還在說明會上表態，將加快對使用本公司產品時所產生二氧化碳的減排。他介紹稱，通過提高節能性能，耗電量多的燈具已減少了最多三成的能源消耗。關於空調和空氣淨化器，力爭到2030年削減4成。此外還提出目標，到2030年把女性管理層佔比提高至3成。（完）