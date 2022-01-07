2050年全球認知症患者或增至3倍 日本增幅最低

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【共同社1月7日電】美國華盛頓大學等的研究團隊在6日出版的英國醫學雜誌《柳葉刀》姊妹期刊上發佈估算結果，若各國不採取減少認知障礙症的措施，到2050年全球患者數將增加至1.53億人，約為2019年（5700萬人）的3倍。日本被認為在分析對象國中增幅最低，但仍將從412萬人增至524萬人，約為1.3倍。 該研究對195個國家和地區存在多少認知症患者做出估算，並考慮了吸煙、肥胖、高血糖、教育程度低這4項潛在風險因素的變化。 結果預測所有國家患者都將增加。據稱，人口增加和老齡化是主要原因。 增幅存在地區差異，尤其是中東、非洲地區增幅偏高。排在前三位的國家為卡塔爾（20.26倍）、阿聯酋（18.95倍）、巴林（11.84倍）。 另一方面，亞太地區及歐洲增幅較低，最低的國家是日本（1.27倍）、保加利亞（1.37倍）、塞爾維亞（1.38倍）。研究認為，日本等國採取的改善教育環境和生活習慣等降低風險的措施將取得成效。 通過改善教育環境，全球可減少620萬名患者，而肥胖、高血糖和吸煙的增加會使患者增加680萬人。研究團隊表示，“希望各國政府決定資源分配和建立支援體系時，能發揮研究結果的作用。”（完）