首都圈積雪影響交通 東京逾200人跌倒送醫

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【共同社1月7日電】

東京都中心地區等首都圈時隔4年積雪達到10公厘，一夜過後的7日影響持續。高速公路部分路段禁止通行、羽田機場連接各地的全日空9個航班取消。雖然雪已停，但也發生了可能是路面結冰造成的事故和車輛無法行駛。據東京消防廳透露，6日至7日都內共有9歲至97歲的215人因雪天跌倒被送醫。

據氣象廳稱，東京都中心地區7日早晨氣溫降至零下3.5度，較6日下跌1.8度。另據東京警視廳截至7日早晨8點半的統計顯示，都內共發生77起積雪影響造成的人員交通事故。首都高速公路上，6日至7日有大量車輛被困。

連接東京都江東區與對岸填海造地地區的東京京門大橋上出現車輛無法動彈的情況。預計最多時涉及約百輛汽車，截至7日早晨已基本解決。港區的彩虹橋繼續禁止通行。

據埼玉縣警方消息，7日凌晨0點15分前後，春日部市的公路發生涉及5輛卡車的事故，造成4名男性受輕傷。警方認為事故原因是路面結冰造成輪胎打滑，正展開調查。據茨城縣警方消息，截至7日早晨8點半因降雪或結冰等發生了346起交通事故。（完）