詳訊：日本將對沖繩等3縣適用防止蔓延措施

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【共同社1月7日電】日本政府7日在首相官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，決定基於應對新冠疫情的修改後的特別措施法，對沖繩、廣島、山口3縣適用“防止蔓延等重點措施”。適用期間為9日至31日。鑑於新型變異毒株“奧密克戎”感染人數激增，對於參加活動或者利用餐飲店，將可採取更加嚴格的對策。這是岸田政府執政下的首次適用。在可被稱為“第六波”的疫情下，如何防止令人擔憂的醫療供應態勢告急成為課題。 距離去年12月下旬首次確認奧密克戎毒株社區傳播2週多，國內防疫對策進入了新局面。政府鑑於對去年夏季醫療人才不足的反省，構建可接納約3.7萬人住院的機制，比第五波高峰時增加了3成；還計劃活用第五波時沒有的口服藥，貫徹儘早治療。 關於防止蔓延措施，沖繩縣把縣內全境定為適用對象。山口縣將在美軍岩國基地所在地岩國市和相鄰的和木町，廣島縣將在靠近岩國基地的大竹市、廿日市市、廣島市等縣西部5市町實施。區域由各縣決定。 以沖繩縣的美軍漢森軍營和山口縣的美軍岩國基地為首，疑似奧密克戎毒株的感染在日本國內的美軍設施周邊接連急速擴大，地方政府越發認為疫情“來自美軍”。（完）