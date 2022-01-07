文科省調查顯示外國人學校保健衛生環境待改善

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【共同社1月7日電】7日獲悉，日本文部科學省對外籍居民子女就讀的外國人學校實施的保健衛生環境相關問卷調查結果顯示，作答的學校中有25%未設置保健室、21%未實施體檢。關於理由，有學校指出預算和信息不足。文科省在2022年度原始預算案中，作為相關費計入6300萬日元（約合人民幣347萬元），準備著手改善環境。 多數外國人學校屬於《學校教育法》中的“各種學校”，不同於小學、初中和高中等，沒有遵照《學校保健安全法》配備保健室和校醫以及實施體檢的義務，措施交由各校自行判斷。 調查以文科省掌握情況的日本各地161所外國人學校為對象，於去年4～5月實施，收到80所學校的回答。關於其他的調查項目，未配備保健老師的回答佔65%，沒有校醫的學校達到44%。 文科省去年秋季實施部分追加調查，詢問當前課題和對政府的要求等，不少意見提到“雖認識到有必要設置保健室和實施體檢，但場地、人手、預算不足”以及“缺乏可應對多語種的醫療機構信息”等。 在討論新冠疫情下外國人學校保健衛生對策的文科省專家會議上，也有意見指出“日本政府的信息提供和支持是不可或缺的”。文科省在2022年度將推出多項舉措，諸如設置統一受理校方諮詢的窗口、發行以4種語言介紹校園新冠對策的電子郵件雜誌等。（完）