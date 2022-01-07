詳訊2：日本將對沖繩等3縣適用防止蔓延措施

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【共同社1月7日電】日本政府7日在首相官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，決定基於應對新冠疫情的修改後的特別措施法，對沖繩、廣島、山口3縣適用“防止蔓延等重點措施”。適用期間為9日至31日。這是岸田政府執政下的首次適用。因新型變異毒株“奧密克戎”急速蔓延，日本國內7日新增感染人數超過了6000人。其中，東京都為922人等。距離去年12月首次確認奧密克戎毒株社區傳播2週多，日本進入了新局面。如何防止令人擔憂的醫療供應態勢告急成為課題。 政府改變了新冠對策的基本應對方針。對於獲得第三方認證的餐飲店，也可以根據知事的判斷而要求停止供應酒類，強化了防疫對策。在防止蔓延措施的適用地區，允許放寬行動限制的條件變得更加嚴格。關於參加活動和利用餐飲店，除了要求出示疫苗接種證明等的“疫苗和檢測均可”外，還可以由知事作出判斷，把要求全體參加者做檢測也作為條件。 疫情已在城市蔓延，東京都決定嚴格限制餐飲店的用餐人數。大阪府提高了基於自身指標的警惕水平。不過，經濟再生擔當相山際大志郎向國會報告時，就目前對東京都和大阪府適用防止蔓延措施表明了否定看法。 首相岸田文雄在對策總部會議上強調：“需要儘早應對3縣的疫情擴大。”鑑於全國的感染狀況，他下達指示稱“希望大家與各都道府縣緊密合作，抱著高度警惕，採取應對”。 政府鑑於對去年夏季醫療人才不足的反省，構建了可接納約3.7萬人住院的機制，比第五波高峰時增加了3成；...