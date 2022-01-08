東京都將把餐飲店進店限制設為4人以下

Newsfrom Japan

【共同社1月8日電】日本東京都7日召開新冠病毒對策總部會議，決定從11日至31日，把感染對策認證店的進店人數限制從1組8人以下改為4人以下。對於5人以上用餐的情況，則要求店方活用疫苗接種證明和檢測陰性證明。受新型變異毒株“奧密克戎”蔓延影響，東京都將把確保的病床數量從目前的4839張增至6891張。 知事小池百合子在會議後，就“防止蔓延等重點措施”的要求稱“將基於疫情變化和醫療供應態勢，在需要時不錯失時機，靈活且迅速地應對”，展現了與中央政府合作的想法。 此前，所有奧密克戎毒株感染者原則上都要住院。東京都以可能導致病床緊缺為由，改變了應對方式。讓重症化風險高的患者等住院，輕症和無症狀者原則上住宿療養。若有特殊情況，也允許居家療養。預計今後將確保1.1萬間住宿療養設施。 除了公園和圖書館等，都立設施11日起原則上閉館。雖然上野動物園也是閉館對象，但預定的大熊貓雙胞胎與普通民眾見面活動將在12～14日僅接納中籤者參觀。 東京都表示，截至6日的奧密克戎毒株近七天日均感染人數估算為150.2人。小池在會上指出，疫情以前所未有的速度迅速蔓延，“不僅是醫療告急，而且擔憂會陷入甚至可能動搖社會活動基礎的事態”，展示了強烈的警惕感。（完）