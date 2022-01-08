調查顯示77%的日本人對生活感到苦惱和不安

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【共同社1月8日電】日本內閣府7日公佈的國民生活相關輿論調查結果顯示，對於日常生活中的苦惱和不安，回答“感到”和“有些感到”的人達到77.6%。創有該提問項目記錄的1981年以來新高。可能是受到了新冠疫情的影響。 詢問苦惱和不安的具體內容（多選），結果依次是“自己的健康”（60.8%）、“晚年生活設計”（58.5%）、“今後的收入和資產前景”（55.0%）、“家人的健康”（51.6%）。 對於目前的生活，回答“滿意”和“比較滿意”的人佔55.3%，較2019年上次調查的73.8%大幅下降。 對政府的期望中，居首的依然是“完善醫療、養老金等社保制度”，與上次調查時相同，佔67.4%。之後依次為“應對新冠疫情”（65.8%）、“經濟對策”（55.5%）。 調查於2021年9月至10月，以18歲以上的3000名男女為對象郵寄問卷實施，回答率為63.2%。2020年為防止感染新冠未實施調查。直至2019年均採用當面詢問方式。（完）