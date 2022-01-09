調查顯示日本各地教委管理層女性僅占15%

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【共同社1月9日電】9日從日本內閣府2021年度的調查獲悉，全國都道府縣教育委員會事務局管理層中女性平均比例僅15.8%。有的縣管理層女性佔比接近30%，也有的地方政府該比例不到10%，調查結果凸顯出地區差異。 教委負責處理學校發生的欺凌和性暴力問題以及教員培訓。去年5月通過了針對對兒童有猥褻行為的教員的對策法，教育一線性別平衡的重要性提高，而各地方政府對錄用女性的努力仍不充分。 該調查每年實施，詢問47個都道府縣女性的錄用情況等。2021年4月的最新結果顯示，都道府縣教委課長級以上管理職務總計3066人中，女性為484人。比例最高的是岐阜，為29.9%，其次是靜岡29.6%和奈良28.6%，總計14個都縣在20%以上。最低的秋田為零，其後為千葉2.6%、群馬3.3%。 岐阜的87人中26人為女性，其中19人擔任一線的縣立高中等負責學校運營管理的管理職務（事務長），加班時間較少。第二位靜岡積極錄用女性，人員組成考慮到男女比例，討論了性暴力防止對策，2020年度起對學生開展問卷調查，詢問是否存在教師騷擾問題。 第四位鳥取和第五位青森的負責人說明稱：“這是長達10年以上致力於各部門錄用女性的成果。”（完）