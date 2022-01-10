仙台牛舌套餐專賣店陷“漲價也不賺錢”怪圈

Newsfrom Japan

【共同社1月10日電】炭火烤的牛舌配上麥飯、牛尾湯。日本仙台是征服遊客等味蕾的牛舌套餐的發源地，但當地的專賣店目前正陷入困境。在牛舌進口價格高漲的背景下，出現了“漲價也不賺錢”的異常事態。究其原因，則能從一道美食牽出新冠帶來的全球性生產、物流混亂以及中國需求增加等諸多因素。 牛舌套餐是戰後逐漸成名的特色美食。支撐人氣的是肉質鮮嫩、供應穩定的美國產和澳大利亞產牛舌，但從2021年春季前後開始，價格急劇上升。 “沒想到會漲價到這種程度。”專賣店等組成的仙台牛舌振興會事務局的小野博康（67歲）嘆氣說道。據農畜產業振興機構調查，2021年10月每公斤冷凍牛舌的國內批發價為，美國產2783日元（約合人民幣153元），較上年同期增加約77%；澳大利亞產2707日元，幾乎是上年同期的2倍。 據小野介紹，新冠疫情導致供貨的海外工廠開工率下降，生產低迷。另一方面，隨著經濟活動的重啟，全球範圍內集裝箱貨櫃吃緊，物流停滯。 此外，國內外的需求也在不斷增加。以中國為主的海外市場給出更高的價格，日本買不到所需數量的情況持續。國內也由於居家需求的增加，與超市和郵購形成貨源競爭。 各家專賣店此前通過重新評估人工費等成本，努力維持價格，但幾乎所有的店都在漲價。1975年創業的“喜助”（宮城縣富谷市）和擴張至全國的“利久”（該縣岩沼市）也在2021年10月決定漲價。上漲幅度從10%左右到百分之幾十不等。3片切6塊的...