日本體操王牌運動員內村航平將退役

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【共同社1月11日電】日本體操王牌運動員內村航平（33歲）所屬經紀公司11日發佈消息稱內村將退役。在2012年倫敦、2016年里約熱內盧兩屆奧運會上，內村創造了男子個人全能兩連冠的佳績。他將於14日召開記者會。在因新冠疫情而延期一年的去年夏季東京奧運會上，內村因雙肩傷痛影響，僅參加了單槓項目。雖然連續4屆參加奧運，但在預賽中被淘汰。去年10月在出生地北九州市舉行的世錦賽中，他僅獲得第6名。 在比拼共6個項目的個人全能賽中，內村憑藉絕對優勢，在奧運會和世錦賽中連續8年佔據首位。從2008年全日本錦標賽至2017年NHK杯的國內外大賽中，他連續獲得40個冠軍。他的表演兼具難度和美感，憑藉高超的綜合實力獲得“王者”美譽。 在實現團體全能和個人全能雙冠王佳績的里約奧運會後，內村轉為日本體操界首個職業選手。不過，2017年世錦賽預選中，他左腳踝受傷，未能實現個人全能7連勝。2018年全日本錦標賽也僅獲得第3，止步於10連冠。同年的世錦賽中，他在賽前右腳踝受傷，未能參加個人全能比賽。2020年，內村下決心專攻單槓，憑藉H難度的離杠動作“Bretschneider”在東京奧運國內選拔賽中獲得了奧運參賽資格。（完）