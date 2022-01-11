日本調整商家合作金發放標準 以免認證店吃虧

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【共同社1月11日電】日本經濟再生擔當相山際大志郎11日宣佈，關於向響應新冠對策縮短營業時間要求的餐飲店發放合作金，將調整運作方式，使防疫措施充分的“認證店”與“非認證店”的合作金發放額維持相同水平。非認證店被要求停止供應酒類和提前至晚上8點結束營業，以認證店也響應這些要求為條件，將提高發放額。 由於非認證店發放水平高於認證店，沖繩縣等紛紛要求加以改善。山際在內閣會議後的記者會上解釋稱：“背景是縣政府接到相當數量的請求希望取消認證。”已適用防止蔓延等重點措施的廣島、山口和沖繩3縣將追溯到9日適用新標準。 重點措施適用地區中，認證店到晚上9點結束營業則可獲得單日2.5萬日元（約合人民幣1380元）至7.5萬日元的合作金。非認證店停止提供酒類和到晚上8點結束營業，則可獲得3萬日元至10萬日元。經過此次調整，如果認證店與非認證店採取相同措施，均可獲得3萬日元至10萬日元。如果營業至9點，則按此前標準發放。 山際還表示，作為“奧密克戎”毒株的防疫措施，將要求企業積極推進遠程辦公。“一旦發生集體感染，或將導致企業關停。希望思考如何預防並實際嘗試執行。”他表示此次不設數值目標，目的在於維繫業務。（完）