日本最快或3月開始向未滿12歲兒童接種疫苗

Newsfrom Japan

【共同社1月11日電】日本首相岸田文雄11日就新冠病毒新型毒株“奧密克戎”迅速蔓延，表達了加緊向未滿12歲兒童接種疫苗的方針。預計經擴大對象年齡的手續，3月以後啟動向希望接種者的接種工作。為了加快向老年人提前接種第三劑，岸田向總務相金子恭之指示支援地方政府設置大規模接種會場。他稱“將舉內閣之力推進舉措”。 再次開設自衛隊運營的大規模接種中心與去年相同，在東京和大阪設置共兩處，將就此展開協調。開設時期預計在2月以後。岸田在全國知事會上圍繞第三劑接種事宜提出了配合加強態勢的要求。 關於向兒童接種，美國製藥巨頭輝瑞公司已向厚生勞動省申請批准把接種對象擴大至5至11歲。若安全性與有效性經確認獲得藥事批准，由厚勞省疫苗小組會議決定實施要領的話，將可接種。岸田強調稱：“將盡快啟動針對希望者的接種。” 另一方面，截至本月11日，僅有約87萬人接種完第三劑。岸田去年12月宣佈，以醫務人員和老年人設施入住者等為對象的接種間隔縮短兩個月。同月內可接種約880萬人，但實際接種完的僅占總人口的0.7%。 政府新型冠狀病毒感染症對策小組會會長尾身茂10日向岸田直接進言，希望把向老年人接種第三劑作為“最優先課題”。政府將通過大規模接種中心促進接種。岸田身邊人士稱，計劃“在採取嚴格的邊境口岸措施期間加緊接種”。 岸田在與全國知事會在線溝通時稱：“強烈要求加速以老年人為對象的追加接種。”知事會會長平井伸治要求：“...