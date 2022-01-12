日本藥劑師數量居發達國家之首 被指過剩

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【共同社1月11日電】從經濟合作與發展組織（OECD）公佈的醫療相關報告獲悉，日本相對於人口的藥劑師數量在發達國家中為最多且遙遙領先。日本早在2000年就已排名第一，到2018年為止的增加數量也居首，遠超其他國家。配藥報酬高被認為是原因之一，也有意見指出“過剩”。 日本截至2018年有約31萬名藥劑師。OECD成員中35個國家的比較數據顯示，日本2000年每10萬人對應的藥劑師數量為113人，是全體平均水平的1.8倍，已達最多。2018年增加到平均水平的2.2倍，每10萬人對應190人，遠超第二位比利時的127人，成為絕對的第一。 日本過去一般是在醫療機構內領取藥物，但為了使藥劑師發揮核查功能，厚生勞動省推行醫生診療和配藥的“醫藥分離”。外界認為背後原因還有，一直以來引導處於醫院等外部的藥店獲得較高配藥報酬，導致了藥店數量增加。 日本綜合研究所副主任研究員成瀨道紀透露，日本藥店的配藥報酬按國內生產總值（GDP）折算後，是英國和德國的3倍左右。他指出：“應該在抑製成本的同時，在初期醫療領域中擴大藥劑師的作用，有效利用人才。” 日本藥劑師會會長山本信夫稱：“確實是供大於求，國家應該更有計劃地培養。最好是減少大學藥學院的名額，但預計還會增加。有必要擴大工作範圍，諸如疾病預防和患者生活支援等。”（完）