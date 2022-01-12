日央行調查顯示逾7成人認為物價上漲

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【共同社1月12日電】日本央行11日發佈的2021年12月生活意識問卷調查結果顯示，認為當前物價與一年前相比“上漲”的受訪者達到77.4%，該數據較上次去年9月的調查上升15.9個百分點，創下達到78.8%的2015年12月後近6年新高，背後原因是食品漲價、原油價格上漲等。此外有78.8%的受訪者預測一年後的物價會“上漲”。另一方面，顯示個人對當前經濟形勢感受的指數較上次調查改善了9.5點，為負45.8。 關於物價與一年前相比感到有多少變化的問題，平均回答為上升6.3%。 另一方面，個人經濟形勢感受隨著經濟活動的重啟連續五個季度改善。該指數是回答經濟形勢與一年前相比“變好了”的受訪者比率減去回答“變差了”比率得出的數值，此次調查在去年11月5日至12月1日實施。 顯示人們對一年後經濟形勢感受的指數為正5.0，改善了24.8點，為創下正7.5的2013年6月後近8年半新高。 調查以全國20歲以上的4000人為對象實施，收到了2216人的回答。（完）