人物：台灣人在島根出雲市開酒窖釀造日本酒

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【共同社1月12日電】

在被認為是日本酒發祥地的島根縣出雲市，來自台灣台南市的陳韋仁（41歲）開設了自己的酒窖，從去年12月開始製造用於出口的日本酒。依托日台之間有淵源的飲食文化和地區，作為台灣人釀酒師的陳韋仁幹勁十足，力爭打造增進日台交流的酒窖。

酒窖結合台灣和出雲的地名，取名「台雲酒造」。目前為雙人體制，合作人是在廣島大學研究生院等研究酒類製造、來自台灣基隆市的林哲仲（29歲）。酒窖以年產量約4000瓶（約3000升）為目標，已確定將出口台灣，與香港商家也正在洽談。

陳韋仁2008年到島根大學留學。讀書時喝到的日本酒令其回味無窮。畢業後，他來到因生產「獺祭」而聞名的「旭酒造」（山口県岩國市）學習釀酒的基本功等。之後雖曾投身其他行業，但終因無法忘記釀酒的樂趣而回到島根縣，在松江市的「李白酒造」等處不斷鑽研技術。

在學習釀酒的過程中，陳韋仁得知戰前日本農學家曾開發在台灣種植的食用米「台中65號」，是以島根和兵庫的品種雜交而來，他就考慮能否適用頗有淵源的這種米來釀酒。從沖繩縣的農戶處獲得稻種，從2017年開始租田種植。

2018年以後，陳韋仁每年以眾籌方式募集資金，使用台中65號釀酒取得成功。因為在國內外的日本酒比賽中獲獎，他建立起了自信。得知有一種能免除最低生產條件（年產量6萬升以上）限制的出口專供日本酒製造許可後，陳韋仁於去年11月獲得許可並自立門戶。目前計劃使用台中65號釀造約1...