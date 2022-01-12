日本增強醫療機構協助照顧新冠居家療養者體制

Newsfrom Japan

【共同社1月12日電】日本厚生勞動省12日發佈消息稱，作為新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”對策，全國約1.6萬家醫療機構將在出診和健康觀察方面協助照顧居家療養者。都道府縣調整醫療提供體制後，提供協助的醫療機構較去年11月底的數量增加了3成。此舉旨在減輕因居家療養者驟增而加重的保健所負擔。 日本國內12日新確診的感染人數時隔約4個月再次超過1萬，上次是在“第五波”疫情肆虐的去年9月9日。 在已適用防止蔓延等重點措施的沖繩縣等地，奧密克戎急速蔓延相繼導致醫生和護士無法上崗，對急救診療等產生影響。厚勞省再次表示，對於醫務人員成為密切接觸者的情況，每天開工前實施抗原檢測的話就可以上崗。 政府為避免病床告急，調整了讓所有奧密克戎陽性者住院的措施，允許在自家和住宿設施療養。第五波疫情期間，曾出現不少在自家療養過程中症狀惡化並死亡的病例。奧密克戎的傳染性強於德爾塔等毒株，能否切實做好健康觀察、住院協調工作成為課題。 各都道府縣在去年11月底，為防備第六波疫情，構建了較第五波峰值增加3成應對能力的約3.7萬人住院收治體制。日本國內發現奧密克戎感染病例後，厚勞省於12月要求提前病床確保工作的啟動時間並檢查和擴充計劃。（完）