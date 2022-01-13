獨家：岸田施政方針演說將強調向去碳化大變革

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【共同社1月13日電】日本首相岸田文雄在召集例行國會的17日發表的施政方針演說草案曝光。岸田將表示為了實現2050年國內溫室氣體淨零排放的政府目標，致力於包括產業結構和國民生活在內的“整個經濟社會大變革”。他還將強調通過創建作為兒童相關政策指揮塔的“兒童家庭廳”，來打破行政垂直分割的局面。相關人士12日透露了該消息。 岸田將主張在謀求解決氣候變化、數字、經濟安全等課題的基礎上，匯集官民投資，將其轉變為“經濟發展的引擎”。作為著眼於去碳化社會的舉措，他將例舉小型核反應堆與核聚變發電，“就眾多論點找出方向性”。 對於構建限制有性犯罪史的人從事保育和教育工作的機制等“垂直分割的行政中沒有進展”的政策，岸田將表態有意由兒童家庭廳主導推進。 岸田將強調期待符合自身爭取實現的“新資本主義”的漲薪，提及漲薪率持續趨跌的現狀，表示“會讓勢頭一下子反轉”。對於最低工資，他將主張儘早實現“全國加權平均（時薪）達到1000日元（約合人民幣55元）以上”。 在新冠疫情對策方面，岸田將提及接種第三劑疫苗，利用自衛隊運營的大規模接種中心，加快給老年人接種。3月以後還將提前給普通國民接種。他將表態為了“在與新冠疫情的戰鬥中獲勝，讓經濟復甦”，會毫不猶豫地執行必要的財政支出。 在外交方面，岸田將提及著眼於日本明年擔任七國集團（G7）主席國的行動。他將在春季彙總新資本主義執行計劃的基礎上，宣佈朝著資本主義的變革，引...