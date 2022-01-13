4成日企表示員工因新冠疫情心理健康惡化

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【共同社1月13日電】日本生產性總部的調查結果顯示，新冠疫情導致員工心理健康惡化的企業約佔4成。關於原因，近9成企業列舉了遠程辦公擴大導致員工之間以及與上司的溝通不足等“交流的變化”，很多企業也提及了“對感染感到不安”。 調查於去年7～9月以上市企業人事負責人為對象實施，得到144家企業答復。對於疫情對員工心理健康影響的提問，1.4%企業表示“惡化”，39.9%企業表示“略有惡化”；回答“沒有變化”的佔53.1%，“略有改善”的佔5.6%。回答“改善”的企業為零。 向表示“惡化”的企業詢問具體原因（多選），提及“交流的變化”的佔86.2%，“對感染感到不安”和“居家辦公增多”均為56.9%，“職場人際關係的變化”佔46.6%。 另一方面，回答“沒有變化”和“略有改善”的企業許多例舉了“居家辦公增多”（66.7%）、“職場人際關係的變化”（52.9%）作為原因。 生產性總部負責人指出：“即使短期似乎可見居家辦公對心理健康有積極影響，也需要定期確認遠程辦公固定化是否導致了員工孤立。”（完）