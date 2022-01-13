獨家：ANA將在2022年度出台員工可移居地方的制度

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【共同社1月13日電】13日獲悉，日本ANA控股以除飛行員之外的約3.8萬名正式員工為對象，2022年度將出台允許通過集團內部調動移居地方的“工作地點選擇制度”。工資可能會因調動地點不同而下調，不過公司提供了可應對配偶工作調動或護理父母等便於工作的選項。此舉意在遏制新冠疫情導致業績惡化造成的人才外流。 NTT為支持員工在地方生活，去年出台了在全國完善遠程辦公據點的方針。12日雅虎宣佈撤銷員工居住地限制，4月起推行可從全國任何地點通勤的制度，員工可靈活選擇工作和居住地點的工作形態開始普及。 預計ANA集團旗下約40家公司將是對象，核心的全日空公司在疫情下持續減薪，優秀的骨乾及年輕員工紛紛退職。公司原本就存在女性員工比例很高，許多人因結婚及生子育兒、護理等而退職的課題。去年出台了擴充產假及育兒假制度、最長可停職兩年的制度，但對於因配偶調動等希望移居地方的情況，此前很難應對。 2022年度出台的新制度與臨時調動或外派不同，基本上針對永久移居地方，調動後不能再回到原單位。設想調往新千歲及那霸等各地負責旅客服務及地面支援業務的機場運營公司，希望調動的員工可結合自己的生活設計在適當的時機提出申請。由於全日空主體的地方據點接收就業的能力有限，因此制定了包括集團公司在內的機制。 此外4月還將推出旨在主要增加發展領域人員的調動制度“集團內跳槽”，開展數字業務的ANAX（東京）等8家公司已開始徵集，無...