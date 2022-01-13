東京都因奧密克戎毒株蔓延出示行動限制新標準

Newsfrom Japan

【共同社1月13日電】日本東京都知事小池百合子13日，鑑於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”蔓延導致疫情急速擴大，出示了邁向限制行動的新標準。規定將在病床使用率達到20%的階段，探討向中央政府要求適用“防止蔓延等重點措施”。小池接受媒體採訪時表示“醫療資源有可能迅速告急”，展示了警惕感。 此外，東京都會基於中央政府的指標，在病床使用率達到50%的階段要求發佈緊急事態宣言。東京都13日新確診3124人感染新冠病毒，自去年9月2日以來再次超過3000人。本月12日的病床使用率為13.7%。東京都醫師會副會長豬口正孝認為“（20%）有可能很快到來”。 東京都此前設想德爾塔毒株出示了方針，以3週後的病床使用率達到20%為大致標準，進入把適用防止蔓延措施納入視野的“第2級”。 此外，本月13日召開的東京都的新冠監測會議上，專家展示估算結果稱假如現在的增速持續下去，那麼13日約為1503人的近七天日均新增感染人數，到20日將增至9576人。 “東京iCDC”（東京傳染病對策中心）專家會主席賀來滿夫指出：“近期（七天日均新增感染人數）超過1萬人的情況實際上有可能發生。搶先做好充分準備非常重要。” 會議上還有人報告稱，截至10日的1週內的新型變異毒株PCR檢測結果出爐的陽性者中，疑似是奧密克戎毒株的佔83.9%，較上週的49.1%激增。 關於東京都自身的新冠疫情警惕級別，已連續兩週上調感染狀況的級別...