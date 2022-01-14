詳訊：日本普通人群第三劑疫苗接種間隔縮短為7個月

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【共同社1月13日電】關於給64歲以下普通人群接種第三劑新冠疫苗，日本政府13日宣佈將把與第二劑的間隔時間從此前的8個月提前一個月至7個月。普通老年人原則上縮短為6個月。厚生勞動相後藤茂之13日晚間向媒體透露了此事。 據厚勞省稱，64歲以下人群從之前間隔8個月時將於4月接種第三劑的人開始依次提前一個月，企業和大學的“職場接種”也同樣提前。 這是鑑於新變異毒株“奧密克戎”急劇蔓延而採取的對策，“第六波”疫情色彩日益濃厚，政府意在進一步加快接種以期預防感染及重症化。包括寄送接種券在內，負責具體工作的全國地方政府有可能出現混亂。 關於64歲以下人群的第三劑接種，當初計劃把今年4至6月作為“集中期間”，每月以超過一千萬人為對象實施接種。厚勞省的資料顯示，例如2021年8月接種第二劑的人，8個月後為今年4月起接種第三劑，原計劃按照這一順序實施。而根據此次的方針可在3月接種，2021年9月接種第二劑的人，預計從今年5月提前一個月可在4月接種。 推進疫苗接種擔當相堀內詔子在東京都向媒體稱“相當於（第三劑接種對象）約85%的8500萬劑疫苗將在4月上旬前派送”，認為供應量足夠。 圍繞第三劑接種的間隔，政府最初定為原則上第二劑接種後8個月以上。但由於奧密克戎疫情蔓延，把醫務人員和老年人設施入住者以及職員的接種間隔縮短為6個月，其他普通老年人縮短至7個月。後來首相岸田文雄表示考慮進一步提前，因此厚勞省...