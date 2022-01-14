日本規定商家4月起減少提供12種塑料製品

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【共同社1月14日電】日本政府14日在內閣會議上基於旨在削減塑料垃圾的新法《塑料資源循環促進法》敲定政令，規定商家有義務對勺子、牙刷等12種一次性塑料製品採取對策。會議還決定新法於4月1日實施。部分商家著眼於實施新法已採取措施，今後各商家的行動或將全面鋪開。 12種塑料製品還包括叉子及餐刀、攪拌棒、吸管、髮刷、梳子、剃鬚刀、浴帽、衣架、衣罩。 義務對象為上年度這12種塑料製品提供量總計達到5噸以上的商家。預計包括便利店巨頭、超市、餐飲店、經營多家店舖的賓館和洗衣店等。 削減措施將由商家選擇。除收費化、輕量化、改為替代材料外，向主動不領取的消費者返還積分、提供可反復使用的產品、接待顧客時確認是否需要等也將成為選項。 便利店行業已開始採取動作，包括將塑料制勺子柄部鏤空實現輕量化、更換為木製等。此外還有賓館決定將過去免費提供的髮梳與剃鬚刀改為收費。 國會去年6月通過了新法，正式成為法律。對於疏於採取措施的商家將勸告或勒令整改，並設定了若不遵從予以罰款的規定。新法還要求未列入義務化對象的商家努力削減。（完）