內村航平舉行退役記者會 3月迎來告別賽

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【共同社1月14日電】日本男子體操王牌運動員、在2012年倫敦、2016年里約熱內盧兩屆奧運會獲得個人全能冠軍的內村航平（33歲）14日在東京的賓館舉行退役記者會表示，“自己居然要退役了，現在還沒有實際感覺。能繼續的話也想一直進行下去。”他將於3月12日在東京體育館參加比賽，成為告別賽。內村幹勁十足地表示，“最後想要鞭策全身疼痛的身體，挑戰6個項目。” 他談及心路歷程稱，去年10月在出生地北九州市舉行的世錦賽前就想著“今後很難作為運動員繼續下去，而下定了決心”。3歲開始的運動員生涯至今約30年。內村表示，“運動員生活有一半能作為代表日本的選手，對此感到很驕傲。” 在談到自己印象最深刻的比賽，內村提到2011年世錦賽個人全能全部6個項目和里約奧運會個人全能單槓項目。他回憶稱，“當時的感覺和眼前場景至今還留在記憶中。” 內村是長崎縣人，憑藉兼具難度和美感的表演和高超的綜合實力，獲得“王者”美譽。比拼共6個項目的個人全能比賽中，他獲得奧運兩連冠和世錦賽六連冠，在2009年至2016年期間連續8年穩居世界第一。從2008年日本錦標賽至2017年NHK杯的國內外大賽中，他創造了連續獲得40個冠軍的驚人佳績。 里約奧運會後，內村成為資深派，苦於多重傷病，2020年下決心專攻單槓。他憑藉H難度的離杠動作“Bretschneider”獲得連續4屆奧運參賽資格，但在去年夏季的東京奧運會上因落地失誤而...