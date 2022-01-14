慶大實施iPS細胞治脊髓損傷移植手術創先河

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【共同社1月14日電】日本慶應大學14日宣佈，去年12月實施了首例為脊髓損傷患者移植由誘導多能幹細胞（iPS細胞）製作構成神經的細胞的臨床研究。使用iPS細胞治療脊髓損傷開創全球先河。據悉患者進展“相當順利”。今後將在康復治療的同時用一年時間調查安全性與運動功能的改善情況。 該臨床研究項目是以運動中受傷或因交通事故喪失運動機能或感覺、傷後2至4週的4名患者為對象，以在損傷部位注射的方式移植由iPS細胞製成的構成神經的細胞。研究團隊的教授岡野榮之表示，“很欣慰克服了重重難關走到這裡。” 首例移植手術是去年12月在慶應大學附屬醫院實施的。患者的性別、年齡、受傷具體狀況未予公佈。據悉，患者已轉移至國立醫院機構村山醫療中心（東京），在康復治療的同時進行術後觀察。 今後先在3個月內收集身體各種狀態的數據，由獨立的專家委員會評估安全性。若獲得適宜繼續研究的判斷，則將推進第二例以後的移植。第二例將在今年4月以後招募。 慶應大學預測，到能獲取使用iPS細胞的脊髓損傷治療投入實用所需數據“至少需要3到5年”。 移植使用的是京都大學儲備的iPS細胞。主要目的是確認安全性，移植構成神經的細胞數為200萬個左右。今後將增加投放細胞數以取得充分的治療效果。 脊髓損傷患者腦部信號無法傳遞給損傷節段以下身體部位，運動與感覺麻痺。國內被視為每年新增約5000名患者，總計達到15萬人以上。 大部分患者是受傷已超半年...