輝瑞新冠口服藥Paxlovid申請在日本使用

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【共同社1月14日電】美國製藥巨頭輝瑞的日本法人14日宣佈，已向日本厚生勞動省申請批准使用新冠口服藥“Paxlovid”。如能獲批，將成為繼美製藥巨頭默克開發的“莫那比拉韋”（Molnupiravir）之後第二款面向輕症患者的口服藥。輝瑞力爭獲得迅速實施審查的特例批准。日本政府已與該公司就訂購200萬個療程基本達成協議。 首相岸田文雄11日表示：“關於輝瑞公司的口服藥，將在本月內達成最終購買協議，力爭2月盡快投入使用。” 在奧密克戎毒株迅速蔓延的背景下，面向輕症患者的口服藥作為“能讓國民安心生活的王牌”（厚勞相後藤茂之語）而備受期待。Paxlovid的臨床試驗結果顯示，其防止住院和死亡的效果強於莫那比拉韋。如能投入使用，可增加口服藥的選擇面。 Paxlovid由兩種製劑組成，一種能阻斷入侵細胞的病毒增殖所需要的酶，另一種能使其效果更持久。該藥每天服用2次，持續5天。據悉在臨床試驗中，出現症狀5天內開始服用的一組與使用安慰劑的一組相比，住院及死亡風險可降低88%。美國食品藥品管理局（FDA）已於2021年12月批准緊急使用。在英國也已投入使用。（完）