日本新冠密接者隔離期縮短至10天

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【共同社1月14日電】鑑於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”疫情擴大，日本厚生勞動相後藤茂之14日表示，感染者的密切接觸者的隔離期從目前的14天縮短至10天。僅限警察、保育和護理人員等維持社會功能所必需的“一線人員”，可以由地方政府基於感染狀況做出判斷，設定為最短若隔離第6天的檢測結果是陰性就解除隔離。厚勞省14日通知了地方政府。 隨著奧密克戎毒株疫情急速擴大，密接人數激增，無法確保社會經濟活動不可或缺人才的隱憂增強。國立感染症研究所對從國內流行病學調查獲得的信息等進行分析後發現，奧密克戎毒株的潛伏期約為3天，超過10天的極少。有鑑於此，厚勞省做出了修改。 設想的適用對象是：已經確定是奧密克戎毒株感染、以及基本上置換為奧密克戎毒株的地區。 對於一線人員，厚勞省規定如果在接觸陽性者的第6天，密接者的PCR檢測和抗原定量檢測結果為陰性，就解除隔離。若使用的是抗原檢測試劑盒，則解除隔離的條件是第6天和第7天連續兩次檢測結果均為陰性。 關於醫生和護士等醫務人員成為密接者的情況，厚勞省12日已通知各地方政府稱只要每天的檢測結果是陰性，就可以工作。 在適用“防止蔓延等重點措施”的沖繩縣等地，成為密接者的醫務人員紛紛無法上班，急救診療等受到了影響。（完）