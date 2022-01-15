日政府經濟安全法案提出擬審查基礎設施企業

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【共同社1月15日電】共同社15日獲悉了日本政府擬向17日召集的例行國會提交的經濟安全保障推進法案的概要。為防止網絡攻擊導致重要信息洩露等，中央政府將定期審查信息通信等主要基礎設施企業使用的計算機服務器等的安全性。電子設備中必不可少的半導體被指定為需要確保穩定供應的“特定重要物資”，擬新設利用補助金夯實國內製造基礎的制度，還力圖強化供應鏈。 法案提出了包括官民技術合作和專利非公開化在內的四大支柱，將作為岸田政府經濟安全政策的核心，力爭在2月下旬的內閣會議上敲定，並早日在例行國會上通過。 基礎設施審查的對象行業除信息通信外，還包括能源、運輸、金融、醫療，將事先確認儲存個人信息的服務器和發電站的管理系統等設備從何處採購，並定期要求公開有關維護保養服務商的信息。考慮到中國，擬指導企業避免依賴於或帶來安全憂患的國家。 隨著數字化的發展，基礎設施企業在網絡空間受到妨礙的可能性日益升高。法案擬改變依靠各家自行努力的現狀，加強政府干預，迴避網絡攻擊造成系統癱瘓和重要信息洩露以致社會功能和經濟活動混亂的風險。 法案擬指定半導體、醫療器械、稀有礦物資源等為強化製造基礎的重要物資。這些物資在美中高科技霸權之爭和新冠疫情擴大中暴露出了供給體制的脆弱性，擬要求企業制定採購計劃，如獲認定則發放補助金。此外還將調查供應鏈情況，對偏重於中國等特定國家和地區的情況，由政府主導探討對策。 在官民技術合作方面，將成立...