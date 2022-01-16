湯加海底火山噴發導致潮位上升 日本發佈疏散指示

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【共同社1月16日電】南太平洋湯加附近的海底火山15日發生大規模噴發，從當天晚間到16日，日本列島太平洋沿岸觀測到潮位大幅上升。據總務省消防廳介紹，全國8個縣約22.9萬人成為了疏散指示的對象。16日凌晨，氣象廳向鹿兒島縣的奄美群島・吐噶喇列島和岩手縣發出了海嘯警報，向從北海道到沖繩縣的太平洋沿岸發出了海嘯提醒信息。警報於16日上午全部解除。 由於長時間警惕海嘯，人員疏散和JR列車暫停運行等影響擴大到了日本各地。在奄美市，一名100歲女性在徒步疏散時在室外跌倒，頭部受傷。日航公司國內航線中，奄美大島降航班等27個航班預計停飛。在高知縣，室戶市等地有10艘船舶傾覆或者漂到了附近海上。 據氣象廳介紹，15日深夜奄美市小湊的潮位上升了1.2米，岩手縣久慈港在16日凌晨上升了1.1米。 氣象廳16日凌晨召開記者會，表明見解稱本次潮位變化與伴隨地震發生的普通海嘯不同，說明稱“我們認為這不是海嘯，但從防災的觀點出發，使用了海嘯警報機制呼籲應對”。 湯加海域的火山噴發於日本時間15日下午1點左右發生。最初，氣象廳鑑於從湯加到日本列島之間海域未觀測到大海嘯，就對日本的影響發佈消息稱“有可能出現些許海面變化，但無需擔心受災”。 直至15日夜間，氣象廳在太平洋沿岸觀測到近1米的潮位變化，因此轉為發出了警報和提醒信息。（完）