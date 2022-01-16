日本團體稱去年盜版漫畫導致損失超1萬億日元

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【共同社1月16日電】近日從日本一般社團法人ABJ的調查獲悉，關於在擅自發佈漫畫的盜版網站上“不花錢閱讀”造成的損失金額，2021年估算至少約為1.0019萬億日元（約合人民幣557億元），激增至2020年的4.8倍，相當於同年正版漫畫銷售額（6126億日元，出版科學研究所調查數據）的1.6倍。 出版社等組成的ABJ介紹稱掌握了約900個盜版網站。調查月訪問量較多的10個網站後發現，年訪問量合計達37.5663億次，是2020年的2.5倍。有在線閱讀的，也有下載後看的，損失金額僅估算了前者。 對於被視為日本國內最大級別盜版網站的“漫畫BANK”，集英社等4家出版社去年向美國法院要求公開經營者信息之後，發現網站已關閉。但ABJ認為現在是改了網站名後仍在活動。據稱，大部分盜版網站的據點設在海外，難以鎖定運營者，出版社等正在苦思如何應對。 擔任ABJ宣傳小組負責人的集英社編輯總務部長代理伊東敦說：“我認為，‘不花錢閱讀’造成的損失金額（比估算的）更多。盜版網站迅速發展，情況正在惡化。”（完）