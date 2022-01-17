阪神大地震27週年悼念活動舉行 因疫情縮小規模

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【共同社1月17日電】6434人遇難的1995年日本阪神大地震到17日發生27週年。為新冠防疫佩戴口罩的民眾參加了在兵庫縣各地舉行的追悼儀式，在清晨5點46分這一地震發生時刻祈福或默哀。神戶市中央區的公園“東遊園地”內亮起用約3000個竹燈籠或紙燈籠等擺成的“忘 1･17”文字。 受疫情影響，繼去年之後今年部分悼念活動也被迫取消或縮小規模。該地震發生至今已過去超過四分之一個世紀，不曾親身經歷的一代越來越多。如何克服歲月和疫情，繼承應對新災害的經驗和教訓成為課題。 在刻有遇難者姓名的“慰靈與重建紀念碑”所在的東遊園地，按慣例舉行了“1･17集會”，到訪者閉目雙手合十。據主辦方稱，用燈籠擺成的“忘”字是通過公開徵集選定，不僅有“不能忘記”的含義，還反映了“被遺忘”、“想要忘卻”等心聲。繼去年之後，受東遊園地重建施工和疫情影響，竹燈籠數量減少至往年的一半。 當天還舉行了神戶市主辦的悼念集會，當時在東灘區的家中遭遇地震並失去姐姐西田瑞惠（當時17歲）的遺屬代表、歌手兼歌曲創作人田代作人（37歲）表示：“當時感覺整個世界都完了，全家都希望能代替姐姐（死去）。我將繼續把地震的記憶傳唱下去。”神戶市市長久元喜造起誓稱：“將繼承這一經歷推進防災。” 在震源兵庫縣淡路市的北淡震災紀念公園內，與淡路島遇難者人數相同的63個竹燈籠浮在池面上。神戶市長田區舉行居民主辦的追悼儀式，分發了通過照片等回顧地區重...