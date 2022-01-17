日政府探討對1都10縣適用防蔓延重點措施

Newsfrom Japan

【共同社1月17日電】據日本政府相關人士17日透露，政府正在討論對新冠疫情持續擴大的1都10縣適用“防止蔓延等重點措施”。對象是首都圈的東京、埼玉、千葉、神奈川，再加上新潟、岐阜、愛知、三重、長崎、熊本、宮崎。政府將在18日舉行的相關閣僚會議上商討適用。計劃最快19日向國會彙報，然後召開對策總部會議決定適用。 國內17日的新增感染人數連續4天超過2萬人。東京都內的病床使用率已高於要求適用重點措施的標準（20%）。中央政府內出現了把適用期間設為3週以上的方案。首都圈4都縣知事17日一起向中央政府要求適用。岐阜縣和三重縣也提出了要求。 首相岸田文雄在眾院全體會議上發表施政方針演說，強調“全身心致力於”新冠疫情應對。他表示有意強化以重症患者為主的醫療供應體制，並且加速3月以後提前接種新冠疫苗第三劑的工作。 官房副長官木原誠二17日在記者會上說：“若都道府縣提出要求，我們將迅速展開討論。”他說明稱新冠小組會指出在城市圈需要考慮到社會經濟的一體性，因此會在認識到這一點的基礎上推進討論。 大阪府知事吉村洋文就向中央政府要求適用透露說，近期將與京都府和兵庫縣知事展開磋商。京都府知事西脇隆俊也表示有意統一步調。 從各地的疫情來看，在許多都道府縣，新型變異毒株“奧密克戎”社區傳播擴大，可以看到從德爾塔毒株迅速置換為奧密克戎毒株的地區。根據今後的疫情發展，醫療供應體制告急等令人強烈擔憂。 東京都鑑於奧...