日本將在島根和山口近海試開採氣田

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【共同社1月17日電】日本INPEX（前國際石油開發帝石）公司17日宣佈，將從3月起在島根和山口兩縣約130～150公里近海進行面向商業化的天然氣和石油試開採。這是約30年來首個日本國內海洋天然氣田開發計劃。 據INPEX和經濟產業省透露，到7月將試開採，確認埋藏量等，判斷能否商業化。國內天然氣自給率將有可能從2019年度的2.2%升至3.4%。目標是2032年左右開始生產。 該地點的埋藏量有可能是目前已知國內埋藏量的1.4倍。屆時將對水深約240米處進行開採。2016年曾對這一海域實施過調查。 總項目費約為330億日元（約合人民幣18.3億元），日本石油天然氣和金屬礦物資源機構（JOGMEC）將出資一半。作為國內的開發，這將成為新潟縣“岩船海域油氣田”1990年開始生產以來的首個新項目。 據天然氣礦業會介紹，日本國內包括陸地在內，目前在新潟、千葉、秋田、宮崎各縣和北海道等生產天然氣。但產量有限。 政府2021年10月修改的能源基本計劃指出，為了能源的穩定供給，國內資源開發十分重要。關於包括日本企業確保海外權益在內的石油及天然氣自主開發比率，寫明力爭從2019年度的34.7%提升至2030年的50%以上，到2040年提升至60%以上。（完）