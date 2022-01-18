學者稱湯加海底火山噴發或為“千年一遇”

Newsfrom Japan

【共同社華盛頓1月17日電】南太平洋島國湯加附近海底火山噴發並引起海嘯波及日本等太平洋沿岸國家。新西蘭奧克蘭大學教授沙恩·克羅寧（火山學）16日接受採訪時表示，該火山過去也是幾乎每隔千年發生一次大噴發，認為規模與噴煙半徑達260千米、高度20千米的此次噴發相當。 15日大噴發並引起海嘯的是洪阿哈阿帕伊島火山。克羅寧等人調查了周圍島嶼上殘留的火山灰等，推測在公元200年前後和公元1100年前後發生過大規模噴發。 克羅寧指出：“此次火山噴發可能與那兩次規模相同。但過去噴發時的火山灰等沉降物似乎更多，活動可能持續了很長時間。”他認為，無法排除火山活動今後還將持續的可能性。 海面以下的山體寬20千米、高1.8千米，有以往大規模噴髮形成的寬5千米的窪地“破火山口”。據分析，此次噴發也發生於此，與地下氣體一同噴出的岩漿塊外側接觸海水而炸裂，內側熾熱岩漿與水接觸也炸裂，這樣的連鎖反應發展成細小火山灰大量噴發的爆炸。 此次火山活動被認為與以往一樣，平息後岩漿將為迎接下一次活動而在地下積聚。據稱，在同為南太平洋島國的瓦努阿圖，也有一座與該火山結構相似、反復噴發的火山。（完）