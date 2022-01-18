獨家：日本新型主力火箭H3發射再度延期

Newsfrom Japan

【共同社1月18日電】17日採訪相關人士獲悉，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）基本決定推遲原計劃3月底前發射新型主力火箭“H3”1號機的計劃。原因是發現故障的引擎的重新設計和製造遲遲沒有眉目。發射已經比最初計劃推遲1年，此次將是第二次延期。延期多久尚不清楚，政府內出現了擔心長期延期的聲音。 H3火箭全長63米、直徑5.2米。預計與以往的H2A相比，衛星發射能力可達到1.3倍以上。未來還計劃用於發射把物資運往國際空間站以及美國主導開發的繞月基地“門戶”的無人補給機“HTV-X”，發射推遲造成的影響令人擔憂。 在海外，重複使用型火箭等的新技術正快速發展，作為代替現有H2A的時隔約20年的新型火箭，負責開發的JAXA和三菱重工業公司曾力爭早日投放市場。 H3火箭最初計劃2020年度內發射，但2020年5月的引擎試驗中，在燃燒室內壁和輸送燃料的渦輪葉片上發現裂紋和縫隙，1號機發射暫時推遲了一年。JAXA修改設計，並在計劃發射地點種子島宇宙中心（鹿兒島縣）進行組裝。 1號機計劃把用於掌握災情等的地球觀測衛星“大地3號”發射升空，“大地3號”還搭載了可檢測到導彈等飛行物的防衛省感應器測試機。（完）