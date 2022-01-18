調查顯示半數2歲以下嬰幼兒晚上9點以後睡覺

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【共同社1月18日電】17日從日本江崎格力高公司的調查獲悉，撫養0至2歲嬰幼兒的父母中總計有53.8%稱孩子的睡覺時間在“晚上9點以後”。另一方面，認為理想的睡覺時間“在9點之前”的受訪者總計68.8%，這反映出雙職工家庭的增多導致回家時間晚、許多家庭不得不在時間不充裕的情況下育兒的現狀。 關於理想的平均睡覺時間，選擇“晚上8至9點”的比例最高，達到52.8%。實際平均睡覺時間最多的是“9至10點”，佔36.2%；其次為“8至9點”，佔34.5%；“10至11點”，佔12.8%。晚上9點以後入睡的孩子在上午7點以後起床的比例較高。 對調查進行監修的兒科醫生、熊本大學名譽教授三池輝久指出，雖然存在個體差異，但嬰幼兒晚間睡眠平均需要10小時。由於上學後將在上午7點前起床，三池提出“理想的是最遲在晚上9點前就寢”。對於雙職工回家時間晚的家庭，三池稱“孩子年幼時政府及企業有必要予以協助，包括讓員工早回家等”。 調查於去年10月通過網絡面向撫養0至2歲第一胎子女的20至49歲800名已婚人士實施。（完）