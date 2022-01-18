日本擬對13個都縣追加適用防蔓延重點措施

Newsfrom Japan

【共同社1月18日電】日本政府鑑於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”疫情急速擴大，基本決定對首都圈等1都12縣追加適用“防止蔓延等重點措施”。首相岸田文雄向媒體表示19日將向專家諮詢。適用期間為21日至下月13日的約3週。在向國會報告後，將在政府的對策總部會議上敲定。岸田表達決心稱：“為了不出現病床告急等緊急事態，將繼續保持高度警惕。” 若敲定適用，那麼加上已經適用的沖繩、山口、廣島3縣，重點措施將擴大至共16個都縣。各知事將決定以市區町村為單位的對象範圍、縮短餐飲店營業時間和酒類提供方式等。岸田就追加的13個都縣說明稱，與已經適用的3縣一樣，可以基於知事的判斷停止供應酒類。 這將是去年9月的緊急事態宣言解除以來，再次對東京都設置重點措施這樣的行動限制。知事小池百合子向媒體表示：“為了讓確保病床與不停止社會活動這兩大課題成為可能，1都3縣將攜手決定對策。” 岸田將諮詢適用重點措施的是首都圈的東京、埼玉、千葉、神奈川4個都縣，以及群馬、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎9縣。這些都縣均已向政府要求適用。 岸田18日下午與厚生勞動相後藤茂之等相關閣僚進行了磋商。磋商結束後，岸田就“疫苗和檢測均可制度”向媒體表示“當前，原則上是暫停”，但也稱“可以基於知事的判斷繼續適用”。他還表示將致力於強化居家療養體制。 京都、大阪、兵庫3府縣19日下午將召開3名知事參加的視頻會議。預計將討...