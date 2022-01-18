詳訊2：日本單日新增新冠感染人數首超3萬人

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【共同社1月18日電】日本國內18日新確診32197人感染了新冠病毒，首次超過3萬人。單日新增感染人數多於此前最多的去年8月20日的25992人，創新高。新型變異毒株奧密克戎肆虐的“第六波”疫情擴大勢頭不歇，社會功能受到影響、醫療一線和保健所進一步告急可能逐漸成為現實。首相岸田文雄向媒體表示：“必須嚴肅對待感染人數增多。” 政府擬對包括首都圈的1都12縣追加適用“防止蔓延等重點措施”。若決定適用，對象將增至共16個都縣。岸田列舉了完善臨時醫療設施和氧氣站等措施，表示將強化居家療養體制。 本月1日的國內感染人數為500多人，12日就達到1萬人，僅僅兩天後的14日超過了2萬人。在德爾塔毒株為主流的第五波中，超過1萬人之後到增至2萬人用了約半個月。數據凸顯了第六波驚人的蔓延速度。 18日，大阪新確診5396人感染，東京為5185人，愛知為2145人。栃木、群馬、山梨、長野、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、香川、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎18個府縣創新高。關西地區疫情蔓延也很嚴重，但尚未要求適用重點措施。全國死亡人數合計10人。 厚生勞動省表示重症患者有261人，較昨日增加了18人。雖然重症患者人數在去年12月中期減至了20多人，但此後持續增加。 政府鑑於奧密克戎毒株急速蔓延，表示將提前實施疫苗追加接種，並儘早給不滿12歲的兒童接種。關於面向輕症患者的口服藥，政府去年1...