規制委認為核垃圾處理場甄選條件應考慮火山現象

Newsfrom Japan

【共同社1月19日電】日本原子能規制委員會19日就核電站所產生高放射性廢棄物（核垃圾）深埋地下的最終處理場甄選，表態作為應考慮的條件，有必要特別留意可能破壞設施的火山現象。關於火山噴發機制等，將聽取專家意見。 規制委去年就報廢反應堆產生的部分低放廢棄物制定處置標準，避開活斷層與火山等埋於地下70米以下。高放廢棄物將埋在300米以下，但仍將長期持續發出強度更大的輻射。因此規制委稱尤其就火山現象，包括新的火山噴發可能性在內，有必要細緻探討。 為甄選處理場，規制委將實施通過資料查看是否有活斷層等文獻調查、通過鑽探檢驗地質與岩盤的概要調查、在地下設置勘察設施的精密調查這3個階段調查。文獻調查期約為2年，2020年11月起在北海道壽都町和神惠內村展開，為國內的首個調查。 政府2015年在內閣會議上敲定，為合理甄選開展概要調查與精密調查的地方政府，規制委陸續公佈甄選時應考慮的安全方面事項較妥。 圍繞處理場，經濟產業省2017年公佈考量火山、斷層等因素後顯示是否適合的日本地圖《科學特性地圖》。（完）