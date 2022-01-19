聚焦：日美決定建設馬毛島基地被批無視當地居民

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【共同社1月19日電】關於一直被作為日本自衛隊設施建設和美軍航母艦載機陸上模擬起降訓練（FCLP）轉移候選地的馬毛島（鹿兒島縣西之表市），日美兩國政府已正式決定將其作為建設地。不過此事未向當地做事前說明，反對建設計劃的市長等稱“居民被置之不理”，加強了批評。防衛省正在切實推進面向主體工程的項目，在意見不一的當地可能進一步引發裂痕。 ▽不透明 “非常性急，居民被置之不理。我無法同意。”一貫對基地建設持反對立場的西之表市市長八板俊輔12日這樣批評了日美兩國政府的做法。他還強調，決定是否建基地“應該在正在實施的環境影響評估結束後，向居民提供了判斷材料以後”。 在2011年的日美外交和防務閣僚會議（2+2）上，馬毛島成了自衛隊基地建設和FCLP轉移的“候選地”。2021年底，日本政府在內閣會議上敲定了列入3183億日元（約合人民幣177億元）“馬毛島基地”主體工程費等的2022年度政府預算案。在本月7日2+2磋商後發佈的聯合文件中，美方對此表示了歡迎。把馬毛島定位為建設地一事在兩國間成為了定局。 防衛省安排向地方政府進行說明則是在一系列手續辦完後的12～13日。鹿兒島縣知事鹽田康一也提出質疑稱“雖然講的是致力於向當地認真說明，但（防衛省的做法）無法說是認真。”他表示縣方多次詢問預算案的敲定過程，但沒有獲得明確答復，“很不了解決策過程”，對說明不充分吐露了不滿。 ▽既成事實化 防衛省強調將基...