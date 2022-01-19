多國發起抗議日本拒絕外國人入境的活動

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【共同社華盛頓1月19日電】針對日本政府作為新冠防疫對策持續禁止外國人新入境的措施，世界多國18日同時發起抗議運動。入境被拒的留學生、商務人士等主張稱：“這是不科學的措施，希望看看我們的臉重新考慮。”他們在各國的日本大使館等處進行呼籲。 發起抗議的是在推特等上開設的團體“STOP JAPAN'S BAN！（結束日本的入境管制）”。18日在蒙古、波蘭、印度、馬來西亞等地約320人參加。手持寫有被日本政府“拒絕入境天數”標語牌的許多照片上傳到網上。 據發起人透露，本月還計劃在德國、奧地利、西班牙、阿根廷等地舉行3次遊行，還準備2月在日本的首相官邸前等處進行抗議活動。 參與者等對岸田政府稱：“幾乎所有的留學生都已接種疫苗加強針，（入境後也）會配合必要的措施。”要求稱“希望對所有外國人公佈簡潔明確的入境預期時間”。 美國伊利諾伊州的經營者JADE・BARRY（29歲）是發起人之一，原計劃今年1月來日開設裝飾雜貨店。該人稱“已經接種疫苗並完成了PCR檢查”，但卻因入境管制而希望渺茫。對於日本政府擬僅允許極少一部分留學生入境的方針，該人認為“沒有科學根據、不開放”。 西班牙南部塞維利亞的大學生弗朗西斯科（音譯，20歲）受入境管制影響，去年去日本的大學交換留學的計劃緊急延期。雖然一直在學習日語，但表示“煩惱於即便能入境，也不知道能停留多長時間”。（完）