詳訊：2021年訪日外國人僅24萬創新低

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【共同社1月19日電】日本觀光廳19日發佈的估算數據顯示，2021年訪日外國人為24.59萬人次，創1964年開始統計以來最低紀錄。與2020年相比減少94.0%，為至今最大降幅。因新冠疫情蔓延，日本的邊境口岸對策及各國的入境限制仍在持續，對數據造成了影響。日本人出境為51.22萬人次，較2020年減少83.9%，跌至堪比1969年（49.288萬人）的水平。 新變異毒株“奧密克戎”蔓延使旅遊支援項目“Go To Travel”的重啟被推遲等，國內旅遊市場也十分低迷，對旅遊消費依賴度高的地區陷入困境。 訪日外國人2019年達到3188萬人，創最高紀錄，但2020年因疫情驟減至411萬多人。2021年較2019年減少99.2%。此前最低紀錄為1964年的35.2832萬人。 2021年訪日外國人從主要的國家和地區來看，中國最多，為4.23萬人；其後依次為越南2.65萬人、美國2萬人、韓國1.9萬人等。從各月來看，7月由於東京奧運會和殘奧會運動員及相關人士等入境，超過了5萬人，但其他月份因加強入境管制等十分低迷。 政府提出目標到2030年使訪日外國人增至6000萬人。觀光廳長官和田浩一在19日的記者會上表示，“能否達成目標，現在無法下定論”。關於“Go To Travel”的重啟，他以“需要等全國疫情穩定下來”為由，認為目前很難重啟。（完）