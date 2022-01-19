詳訊：日本單日新增新冠病例首超4萬人

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【共同社1月19日電】日本國內19日新增41487人感染了新冠病毒，首次超過4萬人，連續兩天創新高。政府決定對東京等13都縣追加適用“防止蔓延等重點措施”，但“第六波”疫情呈現爆發式蔓延，無法預見感染人數會增長到何種程度。 從各都道府縣來看，東京7377人、大阪6101人、愛知2881人、兵庫2514人等。北海道、青森、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、新潟、石川、長野、岐阜、靜岡、愛知、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島這28都道府縣均創新高。大阪年初時的一週陽性率為1%左右，目前竄升至18.9%。新變異毒株“奧密克戎”以驚人的速度持續蔓延，各地病床使用率急劇上升。 學校、保育設施、醫院、老年人設施等接連發生集體感染。和歌山一位接種了三劑新冠疫苗的老人和一名護士確診感染。 全國總計15人死亡。據厚生勞動省稱，重症患者有281人，較昨日增加20人，死亡和重症患者都在增加。雖然重症患者是“第五波”高峰時的八分之一左右，但較去年12月中旬的20多人急速增長，死亡也呈增加趨勢。（完）