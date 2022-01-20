詳訊2：日政府決定對13都縣適用防止蔓延措施

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【共同社1月19日電】日本政府19日召開新冠病毒感染症對策總部會議，決定對首都圈等13個都縣適用應對新冠疫情的“防止蔓延等重點措施”。加上已經適用的廣島、山口和沖繩，對象增至16個都縣。將以餐飲店對策為主要內容，旨在防止醫療供應體制告急。對於能否提供酒類，則會根據地方政府的判斷而出現不同。憑藉疫苗接種證明等放寬行動限制的“疫苗和檢測均可制度”原則上暫停，把更加嚴格的“全員檢測”作為條件，謀求兼顧經濟活動。 在防疫對策獲得第三方認證的餐飲店進行5人以上聚餐，或者滿員舉辦大規模活動之際，全員檢測成為條件。需要所有參加者出示檢測陰性證明。對於跨都道府縣的返鄉和旅行，也要求在檢測確認陰性之後出行。 首相岸田文雄在會上表示“我認為有必要為了醫療體制切實運轉，讓各地方政府進一步推進準備，遏制感染人數增加”，“希望獲得國民配合，渡過難關”。 追加適用“防止蔓延等重點措施”的對象是首都圈4都縣的東京、埼玉、千葉、神奈川，以及群馬、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎這9個縣。期間為21日至2月13日。福島縣和島根縣也透露將要求適用重點措施。京都、大阪、兵庫這3個府縣的知事確認要求適用之際將一起行動。可能最快本週內做出判斷。 關於對象地區的餐飲店，認證店基本允許營業至晚上9點。非認證店允許營業至晚上8點，禁止提供酒類。具體運用由知事做出判斷，有的地方政府也禁止認證店提供酒類。 在各地蔓延的...