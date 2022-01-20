日專家學會稱5至11歲兒童接種新冠疫苗具有意義

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【共同社1月20日電】日本兒科學會19日公佈建議稱，關於5至11歲健康兒童接種新冠疫苗，“與12歲以上人群的接種一樣具有意義。”同時還認為，即便在實施集體接種時，也適宜採取與個別接種一樣的仔細問診等應對。 美國輝瑞疫苗已申請用於向上述年齡層人群的接種，20日的日本厚生勞動省專門小組會議將展開審議。若獲得批准，3月起將啟動接種。 學會建議中指出，兒童即便感染也多為輕症，但今後若感染人數增加，預計重症病例也會增加。建議認為，尤其是有宿疾的孩子，有望通過接種疫苗來防止重症化。 有關健康的孩子，考慮到接種後有時會出現發熱等症狀，學會建議指出有必要“充分理解利弊”和“在接種時及前後採取細緻應對”。 學會理事、長崎大學教授森內浩舉行線上記者會，在認可接種意義的基礎上，解釋稱“並非利遠大於弊”。他表示：“說到底在預防個人重症化方面是重要的，有必要細緻說明以免未接種的孩子遭受指責。”（完）